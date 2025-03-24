Аналитик Миршаймер: вопрос крепкого мира на Украине стал приоритетным

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что идея достижения прочного мирного соглашения по Украине имеет гораздо большее значение, чем обсуждения о прекращении огня в вакууме. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.
«Идея о том, что Украина сможет отстоять и даже отвоевать территории абсолютно бессмысленна. Россия продвигается, как каток», — сказал он.
Миршаймер также указал на то, что Владимир Зеленский не проявляет особого интереса к предложению Путина о прекращении огня, касающемся объектов инфраструктуры, и старается избежать этой инициативы. Это, по его мнению, свидетельствует о нежелании Киева идти на компромисс.
По словам аналитика, само по себе прекращение огня не имеет большого смысла и часто обсуждается в СМИ лишь для упоминания актуальной темы. Гораздо важнее, по его мнению, добиться крепкого мирного соглашения, что потребует учета требований России.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на днях выразил уверенность в том, что «уже очень скоро» удастся добиться «полного прекращения огня» на Украине, а «затем будет достигнуто соглашение».