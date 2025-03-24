Аналитик Миршаймер: вопрос крепкого мира на Украине стал приоритетным

Миршаймер также указал на то, что Владимир Зеленский не проявляет особого интереса к предложению Путина о прекращении огня, касающемся объектов инфраструктуры, и старается избежать этой инициативы. Это, по его мнению, свидетельствует о нежелании Киева идти на компромисс.