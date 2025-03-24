Филиппо: Макрон с «широко открытыми глазами» призывает к конфликту

Политик из Франции Флориан Филиппо назвал позицию французского лидера Эммануэля Макрона опасной, он подчеркнул, что действия Макрона могут привести к эскалации конфликта.
Лидер французской партии «Патриоты» отметил, что Макрон «с широко раскрытыми глазами» подменяет понятия, называя боевые действия «миром».
«Этот человек опасен», — написал Филиппо, заявление обнародовано в соцсети X*.
Он прокомментировал высказывание Макрона о том, что европейские государства не являются «воинственными державами» и якобы «просто желают защитить мир на украинской земле», а также восточном фланге Европы.
Кроме того, Макрон заявил о «необходимости» оказывать «давление» на президента Российской Федерации Владимра Путина.
Ранее сообщалось, что Филиппо призвал инициировать импичмент президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о Путине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.