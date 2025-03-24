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Филиппо: Макрон с «широко открытыми глазами» призывает к конфликту

Французский политик подчеркнул, что президент страны очень опасен.

Политик из Франции Флориан Филиппо назвал позицию французского лидера Эммануэля Макрона опасной, он подчеркнул, что действия Макрона могут привести к эскалации конфликта.

Лидер французской партии «Патриоты» отметил, что Макрон «с широко раскрытыми глазами» подменяет понятия, называя боевые действия «миром».

«Этот человек опасен», — написал Филиппо, заявление обнародовано в соцсети X*.

Он прокомментировал высказывание Макрона о том, что европейские государства не являются «воинственными державами» и якобы «просто желают защитить мир на украинской земле», а также восточном фланге Европы.

Кроме того, Макрон заявил о «необходимости» оказывать «давление» на президента Российской Федерации Владимра Путина.

Ранее сообщалось, что Филиппо призвал инициировать импичмент президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о Путине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.