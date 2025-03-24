Telegraph: армия Британии отвергла план Стармера об отправке миротворцев

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — сказал собеседник издания.