Конституционный суд восстановил премьера Южной Кореи в должности и.о. президента

«Конституционный суд Южной Кореи в понедельник вынес решение о восстановлении полномочий премьер-министра Хан Док Су, что стало последним поворотом в бурной политической жизни страны после его импичмента с поста исполняющего обязанности президента более двух месяцев назад», — передает агентство.
Министр принял на себя обязанности исполняющего обязанности президента от предыдущего главы государства Юн Сок Ёля, который был подвергнут импичменту в 2024 году. Сообщается, что после оглашения решения суда премьер был немедленно возвращен на занимаемую ранее должность.
Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.
Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.