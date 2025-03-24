Конституционный суд восстановил премьера Южной Кореи в должности и.о. президента

Министр принял на себя обязанности исполняющего обязанности президента от предыдущего главы государства Юн Сок Ёля, который был подвергнут импичменту в 2024 году. Сообщается, что после оглашения решения суда премьер был немедленно возвращен на занимаемую ранее должность.