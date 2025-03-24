Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не планирует вступать в НАТО или ОДКБ и должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность, несмотря на сложности, с которыми это связано. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.