Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО

Он подчеркнул, что Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета, что подразумевает отказ от участия в каких-либо военных блоках и стремление поддерживать хорошие отношения со всеми, особенно с соседними государствами.
Вулин отметил, что для Сербии, как для страны с ограниченными ресурсами, такой путь является наиболее трудным. Тем не менее, он считает, что это самый честный подход — принимать решения о своей безопасности самостоятельно.
Ранее Вулин также заявил, что страна вряд ли когда-либо станет членом Евросоюза, подчеркивая, что этот вопрос должен обсуждаться всеми политическими партиями и гражданами.