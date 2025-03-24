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Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО

Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не планирует вступать в НАТО или ОДКБ и должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность, несмотря на сложности, с которыми это связано. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета, что подразумевает отказ от участия в каких-либо военных блоках и стремление поддерживать хорошие отношения со всеми, особенно с соседними государствами.

Вулин отметил, что для Сербии, как для страны с ограниченными ресурсами, такой путь является наиболее трудным. Тем не менее, он считает, что это самый честный подход — принимать решения о своей безопасности самостоятельно.

Ранее Вулин также заявил, что страна вряд ли когда-либо станет членом Евросоюза, подчеркивая, что этот вопрос должен обсуждаться всеми политическими партиями и гражданами.