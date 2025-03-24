Жительница села под Суджей Александра рассказала о газетах ВСУ о голодных бунтах

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков», — рассказывает женщина.