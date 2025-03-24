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Жительница села под Суджей Александра рассказала о газетах ВСУ о голодных бунтах

Киевские боевики старались посеять панику во время оккупации российских населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики киевского режима хладнокровно распространяли во время оккупации села Казачья Локня в Курской области пропагандистские газеты и листовки, в которых писалось, что жители населенных пунктов под Суджей якобы голодают и живут в сараях. Об этом РИА Новостям рассказала жительница села Александра.

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков», — рассказывает женщина.

Семь месяцев спикер с семьей находилась на оккупированной ВСУшниками территории, так как не успела вовремя эвакуироваться. В марте 2025 года гражданских в пункт временного размещения перевезли российские военные.

Информацию о фейковых новостях из уст боевиков подтверждала и эвакуированная жительница Суджи Олеся. Как она рассказывала, ВСУ создавали целые фейковые газеты, в которых не просто выдумывали новости, но и искажали историческую правду.

Как KP.RU писал ранее, по состоянию на 21 марта 2025 года, боевики киевского режима потеряли на территории Курской области более 69 тысяч солдат.