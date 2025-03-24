Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве

«Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих. — Прим. ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас», — отметил он.