Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве

«Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих. — Прим. ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас», — отметил он.
В субботу министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович сообщил, что сербские военные будут маршировать вместе с российскими на параде Победы в Москве.
Седьмого марта Александр Вучич в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и посетить парад Победы.