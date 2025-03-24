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Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер балканской республики Александр Вулин.

Источник: © РИА Новости

«Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих. — Прим. ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас», — отметил он.

В субботу министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович сообщил, что сербские военные будут маршировать вместе с российскими на параде Победы в Москве.

Седьмого марта Александр Вучич в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и посетить парад Победы.