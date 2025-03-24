В Белграде заявили, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ

Он подчеркнул, что Белград строго придерживается политики военного нейтралитета и не собирается расширять свое участие в каком-либо военном блоке. По словам Вулина, Сербия будет стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, и в первую очередь со странами в ее окружении. Поэтому страна не станет членом НАТО или ОДКБ.