В Белграде заявили, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ

Он подчеркнул, что Белград строго придерживается политики военного нейтралитета и не собирается расширять свое участие в каком-либо военном блоке. По словам Вулина, Сербия будет стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, и в первую очередь со странами в ее окружении. Поэтому страна не станет членом НАТО или ОДКБ.
Вулин отметил, что сербы должны сами себе гарантировать безопасность, что является нелегким делом. Но самим принимать решение о себе — это самый честный путь.
19 марта сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербию и НАТО в будущем ждет хорошее сотрудничество.
18 декабря Вучич заявил после встречи с командующим объединенными силами НАТО адмиралом Стюартом Манчем, что Сербия продолжит развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом при сохранении военного нейтралитета.