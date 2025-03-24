Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз (Наурыз) и выразил уверенность в дальнейшем укреплении конструктивных связей между странами. Об этом сообщает официальная газета правительства Туркменистана «Нейтральный Туркменистан».
В своем поздравлении Путин отметил, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в рамках углубленного стратегического партнерства. Он подчеркнул, что совместными усилиями страны будут продолжать активно развивать взаимовыгодные двусторонние связи, что будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Кроме того, Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов в его деятельности, а всем гражданам Туркменистана — счастья и процветания.
Ранее в Москве на ВДНХ состоялось праздничное мероприятие «Наурыз: время добрых начинаний», организованное посольством Казахстана в России. Лидер Казахстана отметил, что национальный праздник Наурыз является неотъемлемой частью исконных казахских традиций.