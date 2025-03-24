Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Наврузом

В своем поздравлении Путин отметил, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в рамках углубленного стратегического партнерства. Он подчеркнул, что совместными усилиями страны будут продолжать активно развивать взаимовыгодные двусторонние связи, что будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.