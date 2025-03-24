Депутат Буров удивился платной парковке в центре Волгограда

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», власти Волгограда анонсировали запуск новых парковочных пространств на 14 улицах Центрального района с середины марта. В этот же период соответствующие места были оборудованы знаками, а сами парковки вместе с расценками стали отображаться на специальной интерактивной карте. При этом, в каком режиме сейчас они функционируют, до сих пор не известно. Официальных сообщений по этому поводу власти не публиковали.