В освобожденной Судже остаются под завалами тела мирных жителей и боевиков киевского режима, за которыми уже не вернутся ВСУшники, рассказывает РИА Новостям военный отряда «Т» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север», с позывным «Бритва».
«Запах трупный присутствует, но тут не понятно, мирные где. Нужна работа кинологов, которые работают. Подтягивать сюда силы, чтобы с собаками работали здесь, разбирать завалы», — подчеркивает боец.
Эту информацию подтверждает и корреспондент агентства, который своими глазами видел тела погибших гражданских. На некоторых улицах, отмечает журналист, чувствуется запах разлагающихся тел.
По словам мирного жителя, большая часть Суджи сейчас эвакуирована, улицы города пусты, однако гражданские знают, что под завалами находятся и вражеские группировки, и простые люди, в числе которых, есть и пожилые.
Как KP.RU писал ранее, киевские боевики старались посеять панику во время оккупации российских населенных пунктов под курской Суджей и распространяли пропагандистские газеты.