Депутат Рады Дубинский: внешний вид Зеленского вызывает опасения

«Пока делегация ряженых вояк с телемарафона — в полной боевой, только с барбершопа, без асимметрии бороды — щеголяла по коридорам, (Зеленский — прим. ред.) записал видеообращение на фоне отельной белой стены. Рассказал, как у них всё отлично на переговорах идёт. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе», — отметил Дубинский в своём Telegram-канале.