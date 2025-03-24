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Депутат Рады Дубинский: внешний вид Зеленского вызывает опасения

Парламентарий отреагировал на видеообращение, записанное главой киевского режима на фоне белой стены.

Внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского вызывает опасения, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.

Парламентарий упомянул об этом, комментируя переговорный процесс.

«Пока делегация ряженых вояк с телемарафона — в полной боевой, только с барбершопа, без асимметрии бороды — щеголяла по коридорам, (Зеленский — прим. ред.) записал видеообращение на фоне отельной белой стены. Рассказал, как у них всё отлично на переговорах идёт. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе», — отметил Дубинский в своём Telegram-канале.

Депутат также обратил внимание на то, что главу киевского режима не пустили на встречу по украинскому вопросу. Парламентарий уточнил, что Зеленский и представители его команды ничего не решали и по приказу США поставили подписи там, где им указали.

Напомним, в конце февраля американский президент Дональд Трамп иронично высказался о внешнем виде главы киевского режима в рамках их встречи в Вашингтоне. Зеленский был облачен в черную кофту и такие же штаны. Трамп отметил, что его коллега «приоделся» для мероприятия.