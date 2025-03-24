Внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского вызывает опасения, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.
Парламентарий упомянул об этом, комментируя переговорный процесс.
«Пока делегация ряженых вояк с телемарафона — в полной боевой, только с барбершопа, без асимметрии бороды — щеголяла по коридорам, (Зеленский — прим. ред.) записал видеообращение на фоне отельной белой стены. Рассказал, как у них всё отлично на переговорах идёт. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе», — отметил Дубинский в своём Telegram-канале.
Депутат также обратил внимание на то, что главу киевского режима не пустили на встречу по украинскому вопросу. Парламентарий уточнил, что Зеленский и представители его команды ничего не решали и по приказу США поставили подписи там, где им указали.
Напомним, в конце февраля американский президент Дональд Трамп иронично высказался о внешнем виде главы киевского режима в рамках их встречи в Вашингтоне. Зеленский был облачен в черную кофту и такие же штаны. Трамп отметил, что его коллега «приоделся» для мероприятия.