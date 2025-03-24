Вольфович: Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках.
Вольфович обратил внимание на то, что договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства в том числе предусмотрены вопросы, касающиеся применения и размещения тактического ядерного оружия на белорусской территории.
— Хотел бы сказать, что это такой первый и единственный случай, когда Российская Федерация разместила тактическое ядерное оружие, да и вообще ядерное оружие на территории другого государства, — отметил госсекретарь Совета безопасности.
По его словам, данный факт говорит о доверии, взаимном уважении к Беларуси, раз был выбран подобный шаг. Государственный секретарь Совбеза уточнил, что также это говорит о понимании Россией той ситуации, военно-политической обстановки, которая складывается вокруг двух стран, чтобы предотвратить вызовы и угрозы.
Кроме того, Александр Вольфович заметил, что документ предусматривает реализацию решения, принятого президентами Беларуси и России в конце 2024 года, которое касается размещения на территории Беларуси ракетного комплекса средней дальности «Орешник».
Он акцентировал внимание на том, что названый ракетный комплекс — «это как бы продукт Союзного государства». Вольфович пояснил, что основная машина изготавливается на белорусских предприятиях военно-промышленного комплекса, а средства поражения, ракеты — в России. Вместе с тем он сказал, что уже завершается изготовление необходимого числа данных машин, которые в ближайшее время Беларусь передаст России, чтобы установить на них средства поражения.
— Подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса. Хоть он и мобильный, но все равно предусмотрены места. Мы сохранили это еще со времен Советского Союза. Об этом говорил и наш президент, — подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности.
Вольфович допустил, что к концу году удастся выполнить поручения президентов Беларуси и России.
Тем временем Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о поступлении комплекса «Орешник» в Беларусь.
Кстати, министр образования Иванец заявил о создании золотого фонда одаренных педагогов Беларуси.