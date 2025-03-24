Вольфович: Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках

Он акцентировал внимание на том, что названый ракетный комплекс — «это как бы продукт Союзного государства». Вольфович пояснил, что основная машина изготавливается на белорусских предприятиях военно-промышленного комплекса, а средства поражения, ракеты — в России. Вместе с тем он сказал, что уже завершается изготовление необходимого числа данных машин, которые в ближайшее время Беларусь передаст России, чтобы установить на них средства поражения.