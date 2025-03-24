Силы ПВО сбили над четырьмя регионами РФ и Азовским морем 28 БПЛА ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью ликвидировали над страной 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, по 12 БПЛА, перехватили над территориями Брянской и Ростовской областей. Два беспилотника сбили над Крымом и по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.
Такое же количество, 28 БПЛА ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, силы ПВО ликвидировали перед полуночью — в период с 22:20 до 23:10. Летательные аппараты были перехвачены над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями.