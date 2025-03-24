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Силы ПВО сбили над четырьмя регионами РФ и Азовским морем 28 БПЛА ВСУ

Украинские войска атаковали Крым, Краснодарский край, Брянскую и Ростовскую области.
Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью ликвидировали над страной 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, по 12 БПЛА, перехватили над территориями Брянской и Ростовской областей. Два беспилотника сбили над Крымом и по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.

Такое же количество, 28 БПЛА ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, силы ПВО ликвидировали перед полуночью — в период с 22:20 до 23:10. Летательные аппараты были перехвачены над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями.