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Силы ПВО сбили 28 БПЛА Украины над регионами России

Российские военнослужащие продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 28 украинских дронов. Об этом в понедельник, 24 марта, заявили представители Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в военном ведомстве.

Известно, что по 12 БПЛА средства ПВО ликвидировали над Брянской и Ростовской областями, два украинских дрона — над Республикой Крым, по одному над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. О пострадавших не сообщается.

Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли удар по стоянке с украинской техникой в населенном пункте Чугуев Харьковской области.