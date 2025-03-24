Силы ПВО сбили 28 БПЛА Украины над регионами России

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 28 украинских дронов. Об этом в понедельник, 24 марта, заявили представители Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в военном ведомстве.
Известно, что по 12 БПЛА средства ПВО ликвидировали над Брянской и Ростовской областями, два украинских дрона — над Республикой Крым, по одному над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. О пострадавших не сообщается.
Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли удар по стоянке с украинской техникой в населенном пункте Чугуев Харьковской области.