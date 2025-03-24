Дэвис обратил внимание, что Зеленский до сих пор отказывается от территориальных уступок. Глава киевского режима рассчитывает вернуть их в будущем. Однако даже в случае его согласия на мирное урегулирование конфликта, нет никакой гарантии, что он переживет это событие, заявил бывший американский военный.