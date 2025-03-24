Экс-полковник американской армии Дэниел Дэвис посоветовал Киеву как можно скорее прийти к заключению мирного соглашения с Россией. Свое мнение он озвучил на платформе YouTube.
Если бы у РФ было намерение вести полномасштабную войну, то она бы уже давно уничтожила Украину, отметил военный аналитик.
«Поэтому сделку надо заключать сейчас, пока не поздно», — подчеркнул он, добавив, что шанс на подписание мирного договора всё ещё существует.
Дэвис обратил внимание, что Зеленский до сих пор отказывается от территориальных уступок. Глава киевского режима рассчитывает вернуть их в будущем. Однако даже в случае его согласия на мирное урегулирование конфликта, нет никакой гарантии, что он переживет это событие, заявил бывший американский военный.
Напомним, Зеленский сообщил украинским СМИ о своем неприятии завершения военного конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Он назвал это «Берлином», подчеркнув, что донес свою позицию до главы США Дональда Трампа.
Ранее профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил Украину о подготовке нацистами военного переворота в стране.