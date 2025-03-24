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В США предупредили, что Зеленский может не пережить мирные переговоры с РФ

У Украины еще остаются шансы на подписание мирного договора с РФ, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Экс-полковник американской армии Дэниел Дэвис посоветовал Киеву как можно скорее прийти к заключению мирного соглашения с Россией. Свое мнение он озвучил на платформе YouTube.

Если бы у РФ было намерение вести полномасштабную войну, то она бы уже давно уничтожила Украину, отметил военный аналитик.

«Поэтому сделку надо заключать сейчас, пока не поздно», — подчеркнул он, добавив, что шанс на подписание мирного договора всё ещё существует.

Дэвис обратил внимание, что Зеленский до сих пор отказывается от территориальных уступок. Глава киевского режима рассчитывает вернуть их в будущем. Однако даже в случае его согласия на мирное урегулирование конфликта, нет никакой гарантии, что он переживет это событие, заявил бывший американский военный.

Напомним, Зеленский сообщил украинским СМИ о своем неприятии завершения военного конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Он назвал это «Берлином», подчеркнув, что донес свою позицию до главы США Дональда Трампа.

Ранее профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил Украину о подготовке нацистами военного переворота в стране.