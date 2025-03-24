Инаугурация президента Беларуси пройдет в прямом эфире 25 марта 2025

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет в прямом эфире 25 марта 2025, сообщили в эфире Первого информационного телеканала.
«Красная ковровая дорожка, церемониал, приглашение, гости, все это будет в прямой трансляции. Значит, должно быть не просто подготовлено, это должно быть идеально», — рассказали в эфире телеканала.
Главный режиссер-постановщик телетрансляции инаугурации президента Беларуси Илья Кревчик признался, что третью ночь ложится спать, а в голове прокручивается, что и как поставили.
В эфире телеканала напомнили, что церемония инаугурации является классическим событием, это традиции. Сказано, что глава государства приносит присягу на Конституции, обращаясь к белорусскому народу. Как ранее сообщал ЦИК, инаугурация проводится не позднее двух месяцев с момента избрания президента.
Ранее экс-глава ЦИК Ермошина призналась, что протокол церемонии инаугурации президента «подглядели» у России.
Тем временем Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки к инаугурации Лукашенко: «Новые элементы, нюансы».