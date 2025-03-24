В Узбекистан вернули 19 узбекистанцев, задержанных правоохранительными органами Саудовской Аравии

Возвращение стало возможным благодаря переговорам, проведённым узбекскими дипломатами с компетентными органами Саудовской Аравии.
Как выяснилось, узбекистанцы прибыли в королевство по туристическим визам, однако затем остались в стране с целью трудоустройства, не оформив при этом необходимых разрешительных документов. Среди задержанных были лица, не достигшие 20-летнего возраста. Некоторые из них отправились за границу, не предупредив родных, что вызвало тревогу у семей и активные поиски.
В связи с этим посольство Узбекистана в Саудовской Аравии призывает всех граждан, планирующих поездки за рубеж, внимательно изучать законодательство страны назначения, уважать местные обычаи и нормы, а также заранее оформлять все необходимые документы для легального пребывания и трудоустройства. Кроме того, рекомендуется овладеть хотя бы базовыми знаниями языка страны, чтобы избежать недоразумений и проблем в случае экстренных ситуаций.