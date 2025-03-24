В Узбекистан вернули 19 узбекистанцев, задержанных правоохранительными органами Саудовской Аравии

Как выяснилось, узбекистанцы прибыли в королевство по туристическим визам, однако затем остались в стране с целью трудоустройства, не оформив при этом необходимых разрешительных документов. Среди задержанных были лица, не достигшие 20-летнего возраста. Некоторые из них отправились за границу, не предупредив родных, что вызвало тревогу у семей и активные поиски.