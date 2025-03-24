Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до урегулирования украинского конфликта и подписания мирного соглашения, заявил экс-полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.
«Если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы уже сравняла Киев с землей поэтому сделку надо заключать сейчас, пока не поздно», — считает военный.
По мнению спикера, шанс на заключение мирной сделки между Россией и Украиной, как и время, на данный момент есть, хоть и главарь киевского режима продолжает отрицательно относится ко всем предложениям.
«Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского Время явно не на его стороне», — подчеркивает солдат армии США.
Как KP.RU писал ранее, в Верховной Раде предупредили, что Украина может нарушить перемирие, так как «верхушка» против мирного урегулирования кризиса на Украине.