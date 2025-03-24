Экипажи Ил-38 ТОФ отработали действия при внештатных ситуациях над Японским морем

В рамках лётного задания лётчики проходили проверку на максимальной высоте до 8000 метров, после чего выполняли задачи по экстренному снижению и действиям при отказах одного или нескольких узлов самолёта. Помимо этого, экипажи отрабатывали пилотирование над безориентирной местностью и заход на посадку без использования наземных радионавигационных средств.