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Экипажи Ил-38 ТОФ отработали действия при внештатных ситуациях над Японским морем

На учениях отрабатывались отказ двигателей, экстренное снижение и посадка без навигации.

Источник: PrimaMedia.ru

Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полёты над Японским морем. Экипажи отрабатывали действия в случае внештатных ситуаций — от отказа двигателей и навигационного оборудования до посадки по дублирующим системам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.

В рамках лётного задания лётчики проходили проверку на максимальной высоте до 8000 метров, после чего выполняли задачи по экстренному снижению и действиям при отказах одного или нескольких узлов самолёта. Помимо этого, экипажи отрабатывали пилотирование над безориентирной местностью и заход на посадку без использования наземных радионавигационных средств.

Учения прошли по плану боевой подготовки морской авиации ТОФ.

Напомним, малый противолодочный корабль (МПК) «Советская Гавань» Тихоокеанского флота успешно выполнил артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого.