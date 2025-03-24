Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович высказался о цветной революции в Сербии

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире Первого информационного телеканала высказался о цветной революции в Сербии.
Госсекретарь Совбеза, говоря про ситуацию, которая складывается в Сербии, обратил внимание, что в данном небольшое европейском государстве, окруженном недружественными странами, молодежь пытаются вовлечь в госпереворот.
Вольфович напомнил, что в своей время Сербия столкнулась с войной, окунулась в эту пучину. Он добавил, что народ указанной страны испытал горести войны, которые были в конце 1990-х годов.
— И сегодня опять в центре Балканского полуострова с подачи коллективного Запада пытаются раздуть огонь, я бы так сказал, очередной цветной революции. Но мы прекрасно понимаем, к чему приводят цветные революции, — заявил Александр Вольфович.
По словам госсекретаря Совета безопасности, ни одна цветная революция не принесла спокойствия, мира, благополучия ни одной стране. Вместе с тем он заметил, что президент и руководство Сербии говорят о том, что пытаются повторить сценарий украинского Майдана 2014 года:
— Та же цветная революция, только используют потенциал молодежи. Протестной силой сегодня в Сербии выступает молодое поколение, которое, во-первых, наверное, до конца не понимает, что оно делает, за что оно ратует. Они реально и требований-то никаких политических не выдвигают, — заметил государственный секретарь Совета безопасности.
Он добавил, что они требуют свержения правительства, новой власти. К чему все это приведет, отмечает Вольфович, молодежь сама не понимают. Вместе с тем он напомнил, что в 2020 году в Беларуси многие не понимали — «выходили на улицы, шли, а что хотели, что их не устраивало, сказать не могли, вот надо ходить со всеми в толпе, махать кулаками, ратовать за что-то лучшее».
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