Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович высказался о цветной революции в Сербии

Он добавил, что они требуют свержения правительства, новой власти. К чему все это приведет, отмечает Вольфович, молодежь сама не понимают. Вместе с тем он напомнил, что в 2020 году в Беларуси многие не понимали — «выходили на улицы, шли, а что хотели, что их не устраивало, сказать не могли, вот надо ходить со всеми в толпе, махать кулаками, ратовать за что-то лучшее».