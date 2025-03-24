Лукашенко поздравил Буйнова с юбилеем

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Буйнова с 75-летием, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко отметил, что Буйнов, благодаря своему высокому исполнительскому мастерству и вдохновенному труду, сумел заслужить уважение в профессиональной музыкальной среде и завоевать сердца поклонников.
Президент подчеркнул, что в Беларуси любят песни Буйнова, наполненные энергией и оптимизмом.
«Уверен, что ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — говорится в поздравлении.