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Лукашенко поздравил Буйнова с юбилеем

По словам президента, белорусские зрители любят «наполненные энергией и оптимизмом» песни Александра Буйнова.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Буйнова с 75-летием, сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что Буйнов, благодаря своему высокому исполнительскому мастерству и вдохновенному труду, сумел заслужить уважение в профессиональной музыкальной среде и завоевать сердца поклонников.

Президент подчеркнул, что в Беларуси любят песни Буйнова, наполненные энергией и оптимизмом.

«Уверен, что ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — говорится в поздравлении.