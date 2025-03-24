В Литве предложили отменить выплаты на устройство работникам из Беларуси и России

Сообщается, что местные консерваторы уже зарегистрировали соответствующие поправки к закону о занятости.
Авторы инициативы считают, что в данном случае выплата пособий на обустройство высококвалифицированным работникам из-за рубежа и работодателям, которые их нанимают, не соответствует интересам безопасности и геополитической ситуации в регионе и Литве.
По данным литовской стороны, с 2022 года граждане Беларуси, России и Украины получили наибольшее количество таких пособий — почти 500. Его размер составляет 4,1 минимальной месячной зарплаты, последняя сейчас равна 1038 евро до вычета налогов.
На прошлой неделе также появилась информация, что депутаты литовского сейма снова предложили лишать вида на жительство белорусов и россиян, которые посещали родину более одного раза за квартал.