В Менделеевске произошли кадровые изменения

Свою трудовую деятельность Бадамшина начала с должности лаборанта Набережночелнинского педагогического колледжа, затем работала специалистом по социальной работе в социальном приюте «Берег Надежды» Менделеевска, главным бухгалтером в Центре соцпомощи «Саулык», Менделеевской школе для детей с ОВЗ. С февраля 2024 года Юлия Бадамшина занимала должность замначальника отдела опеки и попечительства.