В Менделеевске произошли кадровые изменения

Юлия Бадамшина родилась 24 июля 1982 года в Менделеевске. Она окончила Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», затем прошла профпереподготовку по направлению «воспитатель в дошкольной образовательной организации».
Свою трудовую деятельность Бадамшина начала с должности лаборанта Набережночелнинского педагогического колледжа, затем работала специалистом по социальной работе в социальном приюте «Берег Надежды» Менделеевска, главным бухгалтером в Центре соцпомощи «Саулык», Менделеевской школе для детей с ОВЗ. С февраля 2024 года Юлия Бадамшина занимала должность замначальника отдела опеки и попечительства.