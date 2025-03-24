42 тысячи человек получат памятные медали к 80-летию Победы в ВОВ

В ведомстве напомнили, что поздравления ветеранов войны и тыла проводятся на ежегодной основе.
«Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации. По линии Министерства на постоянной основе проводятся поздравления ветеранов с юбилеями, государственными праздниками», — сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.
Также многие казахстанцы получат памятные медали.
«Запланировано вручение памятной медали к 80-летию Победы 42 тыс. человек. Она предназначена, в первую очередь, ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла. Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая, будет опубликована на сайте министерства», — говорится в ответе.