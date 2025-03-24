Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

42 тысячи человек получат памятные медали к 80-летию Победы в ВОВ

В Министерстве обороны рассказали о планах касательно награждения казахстанцев к 80-летию Победы в Великой отечественной войне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В ведомстве напомнили, что поздравления ветеранов войны и тыла проводятся на ежегодной основе.

«Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации. По линии Министерства на постоянной основе проводятся поздравления ветеранов с юбилеями, государственными праздниками», — сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

Также многие казахстанцы получат памятные медали.

«Запланировано вручение памятной медали к 80-летию Победы 42 тыс. человек. Она предназначена, в первую очередь, ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла. Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая, будет опубликована на сайте министерства», — говорится в ответе.