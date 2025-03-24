42 тысячи человек получат памятные медали к 80-летию Победы в ВОВ

«Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации. По линии Министерства на постоянной основе проводятся поздравления ветеранов с юбилеями, государственными праздниками», — сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.