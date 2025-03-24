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Маск неожиданно ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал мир правильным выбором для США и Украины. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Reuters

Так он отреагировал на пост пользователя Сети, обвинившего главу Белого дома Дональда Трампа в фактическом предательстве Украины, не уточнив, в чем именно это заключалось.

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск.

Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.