Над регионами России сбили 28 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1125-й

09:14 Россия полна решимости «выжать» как можно больше выгод из желания президента США Дональда Трампа заключить быструю сделку по Украине, пишет газета The New York Times.
«Г-н Путин продолжает стремиться к далеко идущей победе на Украине, но потакает стремлению г-на Трампа к прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели с Вашингтоном», — говорится в материале.
08:57.
08:55 Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется в 10:00 по Москве, выяснил ТАСС.
08:46 Подразделения ВСУ, находящиеся в Гоголевке Курской области, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область — ТАСС.
08:42 ❗️Ситуация с безопасностью в Энергодаре на фоне переговоров РФ и США не изменилась, рассказал ТАСС мэр города Максим Пухов.
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08:28 В деле главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) фигурируют атаки дронов на 13 регионов РФ, пишет РИА Новости.
08:17 ⚡️Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Донецк, выяснил ТАСС.
08:13 Британская армия не воспринимает всерьез слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину после заключения перемирия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
«Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить, для этого не нужно размещаться на Украине», — сказал собеседник издания.
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 28 украинский беспилотников: по 12 над Брянской и Ростовской областями, два над Крымом, по одному над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1125-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.