Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 28 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1125-й

За ночь средства ПВО уничтожили по 12 украинских беспилотников над Брянской и Ростовской областями, два над Крымом, по одному над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. ТАСС пишет, что силы ПВО также отразили массированную атаку на Донецк. Британская армия не воспринимает серьезно слова премьера Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину, выяснила The Daily Telegraph. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:14 Россия полна решимости «выжать» как можно больше выгод из желания президента США Дональда Трампа заключить быструю сделку по Украине, пишет газета The New York Times.

«Г-н Путин продолжает стремиться к далеко идущей победе на Украине, но потакает стремлению г-на Трампа к прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели с Вашингтоном», — говорится в материале.

08:57.

08:55 Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется в 10:00 по Москве, выяснил ТАСС.

08:46 Подразделения ВСУ, находящиеся в Гоголевке Курской области, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область — ТАСС.

08:42 ❗️Ситуация с безопасностью в Энергодаре на фоне переговоров РФ и США не изменилась, рассказал ТАСС мэр города Максим Пухов.

08:36.

08:28 В деле главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) фигурируют атаки дронов на 13 регионов РФ, пишет РИА Новости.

08:17 ⚡️Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Донецк, выяснил ТАСС.

08:13 Британская армия не воспринимает всерьез слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину после заключения перемирия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить, для этого не нужно размещаться на Украине», — сказал собеседник издания.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 28 украинский беспилотников: по 12 над Брянской и Ростовской областями, два над Крымом, по одному над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1125-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.