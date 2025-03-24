В Алматы будет повышена зарплата педагогам и социальным работникам

Акиматом Алматы внесен проект первого уточненного бюджета на 2025 год, передает DKnews.kz.
В целом уточненный бюджет остается социально-ориентированным. Расходы на социальную сферу увеличиваются на 51,5 млрд. тенге до 945,8 млрд тенге, что составляют почти 40% от общих расходов бюджета. Об этом сообщил заместитель акима города Аскар Амрин в ходе очередной XXVIІI сессии маслихата Алматы.
«По поручению акима города Алматы Ерболата Досаева данный проект бюджета предусматривает повышение заработной платы на 30% административному и вспомогательному персоналу сферы социального обеспечения и образования, в том числе педагогов-психологов, а также работников подведомственных социальных учреждений», — сказал Аскар Амрин.
По его словам, у бухгалтеров, библиотекарей, психологов, логопедов, социальных работников и техперсонала из года в год сохранялась низкая заработная плата. Повышением будет охвачено 20 314 категорий работников.
Напомним, что сегодня депутатами также поддержано предложение впервые установить стимулирующие надбавки в размере 30% к должностным окладам 1 632 работникам медико-социальных учреждений, за исключением медицинского персонала.