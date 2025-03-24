В Алматы будет повышена зарплата педагогам и социальным работникам

В целом уточненный бюджет остается социально-ориентированным. Расходы на социальную сферу увеличиваются на 51,5 млрд. тенге до 945,8 млрд тенге, что составляют почти 40% от общих расходов бюджета. Об этом сообщил заместитель акима города Аскар Амрин в ходе очередной XXVIІI сессии маслихата Алматы.