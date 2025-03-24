Главные новости 24 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 марта 2025 года.
Военные Великобритании отвергли план Стармера по Украине
Представители британского командования заявили, что план премьер-министра Кира Стармера по образованию «коалиции желающих» и отправке миротворцев на территорию Украины не базируется на реальной оценке ситуации и возможностях Минобороны страны. Сейчас политик предлагает отправку воздушных и морских патрулей.
Стало известно о ходе переговоров США и Украины в Эр-Рияде
Министр обороны Украины Рустам Умеров рассказал о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии. По словам представителя украинской стороны, встреча была продуктивной и предметной. Обсуждались ключевые вопросы, в том числе связанные с энергетикой.
Сербия отказалась от вступления в НАТО и ОДКБ
Израиль планирует наземную операцию в секторе Газа
Суд Южной Кореи вернул премьер-министра на должность и. о. президента страны
Конституционный суд Южной Кореи восстановил премьер-министра Хан Док Су в должности исполняющего обязанности президента. Импичмент ему был объявлен более двух месяцев назад, после того как предыдущий глава государства Юн Сок Ёль также был отстранен от власти.