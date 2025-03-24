Главные новости 24 марта 2025 года

Представители британского командования заявили, что план премьер-министра Кира Стармера по образованию «коалиции желающих» и отправке миротворцев на территорию Украины не базируется на реальной оценке ситуации и возможностях Минобороны страны. Сейчас политик предлагает отправку воздушных и морских патрулей.