Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 24 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 марта 2025 года.

Военные Великобритании отвергли план Стармера по Украине

Источник: Reuters

Представители британского командования заявили, что план премьер-министра Кира Стармера по образованию «коалиции желающих» и отправке миротворцев на территорию Украины не базируется на реальной оценке ситуации и возможностях Минобороны страны. Сейчас политик предлагает отправку воздушных и морских патрулей.

Стало известно о ходе переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Министр обороны Украины Рустам Умеров рассказал о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии. По словам представителя украинской стороны, встреча была продуктивной и предметной. Обсуждались ключевые вопросы, в том числе связанные с энергетикой.

Сербия отказалась от вступления в НАТО и ОДКБ

Сербия продолжит придерживаться политики военного нейтралитета, поэтому не станет членом НАТО и ОДКБ. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Позиция республики — поддержание наилучших отношений со всеми государствами и поддержание безопасности собственными силами.

Израиль планирует наземную операцию в секторе Газа

The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о подготовке ЦАХАЛ масштабной операции в секторе Газа. Предварительно, власти Израиля намерены занять и удерживать часть палестинского анклава. Таким образом, руководство еврейского государства планирует одержать победу над радикальным движением ХАМАС.

Суд Южной Кореи вернул премьер-министра на должность и. о. президента страны

Конституционный суд Южной Кореи восстановил премьер-министра Хан Док Су в должности исполняющего обязанности президента. Импичмент ему был объявлен более двух месяцев назад, после того как предыдущий глава государства Юн Сок Ёль также был отстранен от власти.