В США и на Тайване смоделировали сценарии блокады острова Китаем

У Китая есть средства для нанесения удара по Тайваню: по данным Пентагона, вооруженные силы страны располагают примерно 1,9 тыс. реактивными истребителями и 500 бомбардировщиками, а также более 3 тыс. ракет, способных достичь острова. Сейчас в состав военно-морских сил Китая входят более 370 судов, а к 2030 году, по прогнозу Исследовательской службы американского конгресса, их количество достигнет 425 (на треть больше, чем у США).