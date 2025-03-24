Алексей Текслер: Чебаркуль очень красивый город. Он должен выглядеть по-современному

«У нас очень много объектов запланировано на этот год по улице Каширина. Это ремонт всех главных дорог. Будет уложено не только асфальтобетонное покрытие, но и выполнено благоустройство, ремонт тротуаров, монтаж нового освещения. Кроме того, мы планируем в этом году отремонтировать 11 домов по улице Каширина — где-то это будет кровля, где-то фасады или коммунальные сети. По дорогам мы планируем завершить работы в августе, а по домам — в октябре. Также большие планы по инициативному бюджетированию в части благоустройства территории ДОСа», — рассказал Михаил Панарин.