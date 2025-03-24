Вольфович сказал, чем Беларусь и Россия нервируют сегодня западных политиков

Госсекретарь отметил, что за договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства собираются уже в ближайшее время ввести институт спецпредставителей с задействованием потенциала министерств иностранных дел России и Беларуси. Он уточнил, что они будут отслеживать реализацию положений указанного документа, а также вырабатывать предложения в случае необходимости.