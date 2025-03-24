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Вольфович сказал, чем Беларусь и Россия нервируют сегодня западных политиков

Госсекретарь Совбеза сказал, чем нервируют западных политиков сегодня Беларусь и Россия.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью Первому информационному телеканалу сказал, чем Беларусь и Россия нервируют сегодня западных политиков.

Госсекретарь отметил, что за договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства собираются уже в ближайшее время ввести институт спецпредставителей с задействованием потенциала министерств иностранных дел России и Беларуси. Он уточнил, что они будут отслеживать реализацию положений указанного документа, а также вырабатывать предложения в случае необходимости.

Вольфович уточнил, что в развитие реализации документов стратегического планирования, концепции безопасности, военной доктрины белорусская сторона вместе с российской предпринимает практические шаги, заложенные в договоре о гарантиях безопасности, «поэтому это уникальный и важный документ».

Государственный секретарь Совбеза заявил, что западные страны высказываются против Союза Беларуси и России:

— На Западе не нравятся те шаги, которые мы предпринимаем с Российской Федерацией, да и вообще наш союз, наше объединение, Союзное государство. Оно нервирует сегодня западных политиков, — подчеркнул Александр Вольфович.

Ранее Вольфович сказал, что Беларусь разместит «Орешник» на сохраненных со времен СССР площадках.

Тем временем Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.

Кстати, глава МИД Рыженков анонсировал визиты президента, премьера, султана и генерального секретаря в Беларусь.