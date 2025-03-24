Полпред УрФО Артем Жога дал распоряжения по поводу паводка

«Призываю уделять паводковой ситуации особое внимание. Погода колеблется, паводки начнутся немного раньше, чем мы думали. Нужно подготовиться к ним с полным пониманием последствий, которые могут произойти. Чем тратить потом огромные средства на компенсации, лучше сосредоточиться на превентивных мерах, а сэкономленные благодаря им деньги направить на решение инфраструктурных, социальных и прочих актуальных проблем», — сказал Артем Жога.