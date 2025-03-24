Военнослужащие Узбекистана показали рекордные достижения в соревнованиях в США

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны младший сержант Абдуллаев Алишох и сержант III степени Жовкашев Шохрух приняли участие в соревнованиях «Лучший воин — 2025», прошедшем на военной учебной базе «Кемп Шелби» в штате Миссисипи США. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз.
В соревнованиях, направленных на укрепление международного военного сотрудничества и повышения престижа прохождения военной службы в подразделениях специального назначения, военнослужащие из Узбекистана соревновались с военнослужащими подразделений Нацгвардии США.
Узбекистанцы успешно выполнили такие задачи, как индивидуальная физическая подготовка, преодоление физической и психологической полосы, ориентирование на местности на расстоянии 15 км в ночное время суток, совершение марш-броска на длинное расстояние с грузом, тестовые испытания по боевой и общей подготовке, управление огнем артиллерии, разборка и сборка стрелкового оружия образца США, стрельба из оружия различными способами и в разных условиях, медподготовка, защита от оружия массового поражения, написание сочинения, и неожиданные задачи.
«Узбекские военнослужащие выполнили командное задание по совершению марш-броска на 20 км с 15 кг грузом за 1 ч 50 минут. Также, в индивидуальных состязаниях сержант III степени Жовкашев Шохрух преодолел расстояние 3 км 219 м за 11 минут 18 секунд, а младший сержант Абдуллаев Алишох выполнил комплексные упражнения в ходе бега на 250 м за 1 минуту 18 секунд и мяч массой 5 кг смог метнуть на длину 12,3 м. Примечательно, что во всех этих испытаниях наши военнослужащие установили новые рекорды соревнований», — говорится в сообщении.
В итоге узбекистанцев наградили специальным призом соревнования. «Это, конечно, не первая победа. Наши военнослужащие успешно принимают участие в данном соревновании с 2019 года и ежегодно становятся абсолютными победителями соревнования», отметили в Минобороны.
Торжественная встреча победителей соревнований состоялась в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова. На церемонии было отмечено, что победа военнослужащих является результатом проводимых широкомасштабных реформ в оборонной системе.