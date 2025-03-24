Военнослужащие Узбекистана показали рекордные достижения в соревнованиях в США

«Узбекские военнослужащие выполнили командное задание по совершению марш-броска на 20 км с 15 кг грузом за 1 ч 50 минут. Также, в индивидуальных состязаниях сержант III степени Жовкашев Шохрух преодолел расстояние 3 км 219 м за 11 минут 18 секунд, а младший сержант Абдуллаев Алишох выполнил комплексные упражнения в ходе бега на 250 м за 1 минуту 18 секунд и мяч массой 5 кг смог метнуть на длину 12,3 м. Примечательно, что во всех этих испытаниях наши военнослужащие установили новые рекорды соревнований», — говорится в сообщении.