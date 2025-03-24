Трамп раскритиковал собственный портрет в заксобрании штата Колорадо

Сара Бордман — художница английского происхождения из города Колорадо-Спрингс. Ранее она писала портрет Барака Обамы, а в 2019 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США, изобразила и его. Полотно повесили в здании законодательного собрания штата Колорадо, и Бордман тогда отметила — для нее важно, чтобы и республиканец, и демократ «выглядели аполитичными», потому что галерея президентов посвящена истории Штатов, а не лично им.