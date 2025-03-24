Правительство направит гранты на проведение культурных мероприятий в диаспоре

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Бюро по связям с диаспорой (БСД) Молдовы определило 16 проектов, которые финансирование в рамках реализации программы поддержки культурных и образовательных мероприятий в диаспоре Diaspora Engagement Hub.
В ведомстве сообщили, что с 17 января по 18 февраля в БСД поступило 45 заявок от ассоциаций, организованных диаспорой и образовательных центров по изучению румынского языка за рубежом. По итогам отбора и оценки победителями признаны 16 проектов — этнокультурные фестивали, продвигающие молдавские традиции и фольклор, празднование Дня независимости Республики Молдова за рубежом, тематические встречи и дискуссии.
Общая сумма гранта для каждого из одобренных проектов, представленных одной ассоциацией или образовательным центром, составит до 100 000 леев. Для проектов, осуществляемых в партнерстве, общая сумма гранта составит до 150 000 леев.
Гранты предоставляются исключительно организациям, официально зарегистрированным в странах проживания представителей диаспоры и финансируются из госбюджета. Культурные мероприятия будут проводиться в странах Европы и Северной Америки.
Бюро по связям с диаспорой является подразделением Государственной канцелярии и обеспечивает координацию государственной политики в сфере связей с диаспорой. Ведомство находится в подчинении премьер-министра Молдовы и управляется генеральным секретарем правительства.