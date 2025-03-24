Правительство направит гранты на проведение культурных мероприятий в диаспоре

В ведомстве сообщили, что с 17 января по 18 февраля в БСД поступило 45 заявок от ассоциаций, организованных диаспорой и образовательных центров по изучению румынского языка за рубежом. По итогам отбора и оценки победителями признаны 16 проектов — этнокультурные фестивали, продвигающие молдавские традиции и фольклор, празднование Дня независимости Республики Молдова за рубежом, тематические встречи и дискуссии.