В Башкирии назначили руководителя Белорецкого района.

В Башкирии временно исполняющим обязанности главы администрации Белорецкого района назначен Азат Салаватович Хакимов. В понедельник на оперативном совещании правительства его официально представил Глава республики Радий Хабиров.
Ранее Азат Хакимов работал первым заместителем главы Октябрьского района Уфы.
— У него опыт и образование соответствующие. Конечно, белоречане нуждаются в сильной крепкой руке, уважительном отношении к жителям. Там и проекты есть, и проблемы большие, — отметил Глава Башкирии. — Хочу пожелать вам успехов в работе!