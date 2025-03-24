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В Башкирии назначили руководителя Белорецкого района

В Башкирии назначили руководителя Белорецкого района.

Источник: Freepik

В Башкирии временно исполняющим обязанности главы администрации Белорецкого района назначен Азат Салаватович Хакимов. В понедельник на оперативном совещании правительства его официально представил Глава республики Радий Хабиров.

Ранее Азат Хакимов работал первым заместителем главы Октябрьского района Уфы.

— У него опыт и образование соответствующие. Конечно, белоречане нуждаются в сильной крепкой руке, уважительном отношении к жителям. Там и проекты есть, и проблемы большие, — отметил Глава Башкирии. — Хочу пожелать вам успехов в работе!