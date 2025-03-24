В Башкирии назначили руководителя Белорецкого района.

— У него опыт и образование соответствующие. Конечно, белоречане нуждаются в сильной крепкой руке, уважительном отношении к жителям. Там и проекты есть, и проблемы большие, — отметил Глава Башкирии. — Хочу пожелать вам успехов в работе!