Российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде

На повестке экспертных консультаций — безопасность судоходства в Черном море. Россию на переговорах представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — говорил, анонсируя встречу, помощник президента Юрий Ушаков.