В Эр-Рияде началась встреча делегаций России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл одной из тем переговоров обсуждение возможного возобновления зерновой сделки. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано летом 2022 года в Стамбуле, оно предполагало создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Его действие было прекращенобыло прекращено год спустя. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море.