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Мэр Набережных Челнов призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах

Продажа алкогольных напитков в многоквартирных жилых домах должна быть запрещена, заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

Источник: Коммерсантъ

«К сожалению, закон это позволяет, но мы должны это изменить», — отметил он.

Наиль Магдеев планирует обратиться в Госсовет Татарстана за поддержкой этой инициативы.

В 2024 году в Татарстане одобрили законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в определенное время. Документ включает введение запрета на продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов. Согласно новым правилам такие заведения смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 22:00.