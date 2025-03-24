Мэр Набережных Челнов призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах

В 2024 году в Татарстане одобрили законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в определенное время. Документ включает введение запрета на продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов. Согласно новым правилам такие заведения смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 22:00.