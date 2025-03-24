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Трамп: убийце Джона Кеннеди «помогли»

Президент США Дональд Трамп не верит, что убийца Джона Кеннеди действовал в одиночку. В разговоре с радиоведущим Клэем Трэвисом глава Белого дома заявил, что Ли Харви Освальду помогли.

Источник: РИА "Новости"

Журналист спросил Трампа о десятках тысяч ранее засекреченных документах ФБР по делу об убийстве Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. «Вы распорядились рассекретить эти документы. Вы по-прежнему думаете, что Кеннеди убил Освальд?» — спросил радиоведущий. «Да. И я всегда склонялся к этой версии, но, конечно, ему помогли», — ответил президент.

При этом Трамп назвал сами рассекреченные документы «невпечатляющими», что, с его точки зрения, «наверное, и неплохо». На чем строятся его догадки о наличии сообщников у Освальда, Дональд Трамп не рассказал.

19 марта Национальный архив США обнародовал свидетельства о гибели 35-го американского президента Джона Кеннеди. Также рассекречены документы, связанные с убийствами брата Кеннеди Роберта и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга. Указ о публикации этих документов был подписан Дональдом Трампом 23 января.