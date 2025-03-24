Трамп: убийце Джона Кеннеди «помогли»

Журналист спросил Трампа о десятках тысяч ранее засекреченных документах ФБР по делу об убийстве Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. «Вы распорядились рассекретить эти документы. Вы по-прежнему думаете, что Кеннеди убил Освальд?» — спросил радиоведущий. «Да. И я всегда склонялся к этой версии, но, конечно, ему помогли», — ответил президент.