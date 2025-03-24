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Радий Хабиров высказался о восстановлении студотрядов в Башкирии

Радий Хабиров высказался о восстановлении студотрядов в Башкирии.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе высказался о восстановлении студотрядов в республике.

«19 марта мы провели заседание Координационного совета при Главе РБ по вопросам развития студенческих отрядов. Мы очень серьезно к этому вопросу подходим. Задача — восстановить все лучшее, что было в советских студотрядах: и количество увеличить, и ребятам дать заработать, и предприятиям помочь, потому что в любом предприятии есть потребность в такой поддержке. Все решения приняты, поэтому двигаемся и работаем», — сказал Радий Хабиров.