Советника экс-губернатора Новосибирской области осудили за мошенничество

В Новосибирске вынесли вердикт по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками. По данным «Ъ-Сибирь», виновным признан Михаил Обласов — советник экс-губернатора, а ныне предприниматель.
Так, Обласов и председатель дачного некоммерческого товарищества незаконно установили право на земельный участок, стоимость которого 18 млн рублей. Сделали это путём обмана сотрудников мэрии города и Росреестра. Земля предназначалась для садоводства и огородничества.
Центральный районный суд приговорил экс-советника губернатора к 3 годам условно и штрафу в 600 тысяч.
Отмечается, что в октябре 2024 года было рассмотрено первое уголовное дело в отношении Михаила Обласова — ему вменяли мошенничество с муниципальными земельными участками почти на 80 млн. Тогда, пишет портал, мужчину приговорили к 2,5 годам колонии и освободили от наказания (отбыл в СИЗО и под домашним арестом).