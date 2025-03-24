Советника экс-губернатора Новосибирской области осудили за мошенничество

Отмечается, что в октябре 2024 года было рассмотрено первое уголовное дело в отношении Михаила Обласова — ему вменяли мошенничество с муниципальными земельными участками почти на 80 млн. Тогда, пишет портал, мужчину приговорили к 2,5 годам колонии и освободили от наказания (отбыл в СИЗО и под домашним арестом).