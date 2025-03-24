Переговоры России и США в Эр-Рияде: что известно и чего ждать

Повестка и участники встречи России и США
Переговоры между Россией и США 24 марта официально называют экспертными консультациями. Российскую сторону представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Кандидатуры переговорщиков предложил лично президент России Владимир Путин. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал российских представителей как «опытных переговорщиков», которые отлично ориентируются в международных проблемах.
Американскую сторону представляют директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Местом проведения переговоров 24 марта выбран отель The Ritz-Carlton, уточнил ТАСС.
Предварительно оглашалось, что в повестку встречи включат обсуждение черноморской инициативы. Как уточнил Юрий Ушаков, стороны предложат свои условия соглашения о безопасности судоходства в Черном море.
«Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. <…> Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса. <…> Настрой у нас с Сергеем Орестовичем [Беседой] боевой и конструктивный», — цитировал слова Карасина телеканал «Звезда».
Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил переговоры как «непростые», при которых придется учитывать «огромное количество нюансов».
Майк Уолтц, анонсируя встречу, заявил, что в повестку встречи войдут темы прекращения огня в акватории Черного моря, осуществление надзора над полосой боестолкновения, вероятное прекращение боевых действий, способы обеспечения перемирия, сообщал RTVI.
Уолтц уточнил, что считает, что достижение мира «ближе, чем когда-либо» и вскоре будет обсуждаться тема заключения постоянного мира.
Участники американской делегации перед переговорами выражали оптимистичный настрой. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уточнил, что США ждут «реального прогресса», особенно в части остановки огня в Черном море. Конечной целью переговоров команда Белого дома назвала временное перемирие сроком на один месяц, во время которого будут обговариваться условия заключения долгосрочного мира.
Как прошли переговоры США и Украины 23 марта
Перед переговорами с российской делегацией американцы провели встречу с украинской командой. Из Киева на переговоры в Эр-Рияд прибыли министр обороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также глава МИД Украины Андрей Сибига.
Основной темой встречи называлось обсуждение «сложных технических вопросов». Умеров перед переговорами в СМИ заявлял, что с американской делегацией будут обговариваться предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.
Киев транслировал информацию о том, что встреча 23 марта будет больше «технической», во время которой будут определяться «параметры предложения о вариантах прекращения огня», отметил РБК.
По окончанию встречи Рустем Умаров в соцсети X оценил переговоры как «продуктивные и предметные». «Мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику», — сообщил глава Минобороны Украины.
Сложный переговорный процесс
Первоначально американцы заявляли, что 24 марта в Эр-Рияде состоятся «непрямые» переговоры между Москвой и Киевом. 20 марта в интервью The Glenn Beck Program спецпосланник Келлог описал процесс как «челночную дипломатию между комнатами». По его словам, делегации из Москвы и Киева должны будут находиться в разных помещениях, а между ними будут курсировать члены американской делегации.
Позже стало известно, что планы «перестроили» и представители Вашингтона будут общаться с Москвой и Киевом в Саудовской Аравии в разные даты.
Контакты американской команды с российскими и украинскими представителями по вопросу урегулирования украинского кризиса продолжаются с февраля 2025 года. Заключить долгосрочное перемирие на Украине пообещал президент США Дональд Трамп.
11 февраля его посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву с предложениями о налаживании контактов между Вашингтоном и Москвой. 12 февраля состоялись телефонные переговоры между американским и российским президентом.
18 февраля российская и американская делегации встретились в Эр-Рияде на переговорах. 27 февраля представители США и России провели переговоры в Стамбуле об устранении «раздражителей» в дипломатических отношениях.
После второго визита Уиткоффа в Москву 18 марта состоялся второй официальный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Представители американской стороны ранее объявляли о желаемом сроке установления периода прекращения огня на Украине — к Пасхе, 20 апреля. Предполагается, что дату придется сдвинуть из-за ряда разногласий между Киевом и Москвой.
Одно из ключевых требований Кремля — прекращение поставок вооружения Украине со стороны НАТО — не удовлетворено. Кроме того, Киев игнорирует соблюдение договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам. Осложняют переговоры и действия европейских стран.