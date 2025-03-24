Переговоры России и США в Эр-Рияде: что известно и чего ждать

Первоначально американцы заявляли, что 24 марта в Эр-Рияде состоятся «непрямые» переговоры между Москвой и Киевом. 20 марта в интервью The Glenn Beck Program спецпосланник Келлог описал процесс как «челночную дипломатию между комнатами». По его словам, делегации из Москвы и Киева должны будут находиться в разных помещениях, а между ними будут курсировать члены американской делегации.