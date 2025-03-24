Радий Хабиров потребовал правильно расходовать деньги на ремонт поликлиник.

«Мы заложили 8 млрд рублей до 2030 года. Уже с этого года должно было быть 1,5 млрд рублей. Но из-за сложностей с бюджетом мы часть денег у вас сняли. Они пошли, кстати, на лекарства, потому что люди просят и это главное. Но если мы будем постоянно в эти 1,5 млрд заходить, то мы программу не выполним. Давайте сделаем так. У вас есть много поликлиник, которые в ненадлежащем состоянии. Задача до 2030 года “первички”, женские консультации, детские поликлиники привести в порядок. На это заложен большой объём денег. И на это есть объяснение: по федеральным программам мы обеспечивали малые города и районы, а Уфа оставалась в стороне», — сказал Радий Хабиров.