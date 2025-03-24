Глава Башкирии назвал возмутительным простой коммунальной техники в районах.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад министра ЖКХ республики Ирины Головановой о ходе весенней уборки территорий, назвал возмутительным простой коммунальной техники в районах.
По словам министра, анализ использования коммунальной техники, закупленной в 2022—2023 годах за счет средств регионального бюджета, показал, что в трех муниципалитетах не используется 12 единиц коммунальной техники. Так, в городе Салавате не используется 5 единиц техники, что подтвердила выездная проверка минЖКХ. В Белорецком районе из 9 единиц закупленной техники только три используется местным водоканалом при коммунальных авариях. В Краснокамском районе автогрейдер простаивает по причине отсутствия водителей.
«Это возмутительно на самом деле, по другому не скажешь. Мне обидно, абсолютно новая поливомоечная машина стоит. И меня возникает вопрос к руководителям этих муниципалитетов, либо у них все хорошо, но я бы так не сказал, мы видим, что там происходит. Мы провели совещание и объяснения меня не устроили: кто-то не может найти механизатора, кто-то из-за юридических проволочек не выводит технику. Я не могу представить, чтобы у меня такая техника простаивала, я сам был главой города. Вы там сами разберитесь, не хочу принимать тяжелые решения. Я считаю, что это безответственное отношение руководителей этих районов к работе. Смет не убран, осенняя листав не убрана, сучки, мусор бытовой валяются вдоль дороги. Людей выводите, технику выводите, до 1 апреля все вычищайте. У вас все для этого есть», — сказал Радий Хабиров и дал неделю на решение вопроса.