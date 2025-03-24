Глава Башкирии назвал возмутительным простой коммунальной техники в районах.

«Это возмутительно на самом деле, по другому не скажешь. Мне обидно, абсолютно новая поливомоечная машина стоит. И меня возникает вопрос к руководителям этих муниципалитетов, либо у них все хорошо, но я бы так не сказал, мы видим, что там происходит. Мы провели совещание и объяснения меня не устроили: кто-то не может найти механизатора, кто-то из-за юридических проволочек не выводит технику. Я не могу представить, чтобы у меня такая техника простаивала, я сам был главой города. Вы там сами разберитесь, не хочу принимать тяжелые решения. Я считаю, что это безответственное отношение руководителей этих районов к работе. Смет не убран, осенняя листав не убрана, сучки, мусор бытовой валяются вдоль дороги. Людей выводите, технику выводите, до 1 апреля все вычищайте. У вас все для этого есть», — сказал Радий Хабиров и дал неделю на решение вопроса.