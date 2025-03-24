ГПК: за выходные очередь легковушек в Польшу выросла почти в 2 раза

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Очередь легковых автомобилей, ожидающих въезда на территорию Польши, за минувшие выходные на границе увеличилась почти в два раза, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»), который является единственным для проезда легковых авто, в очереди стоят 1025 машин и 35 автобусов.
При этом утром в пятницу, 21 марта, выезда в Польшу ждали 570 машин, а очередь автобусов отсутствовала вовсе.
«Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 39% авто от нормы», — сказали в комитете.
По данным ГПК, очередь легкового транспорта есть и на литовском направлении: перед ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») въезда ждут 70 и 50 легковушек соответственно.
Самый загруженный маршрут для грузового транспорта на пути в ЕС — это «Мядининкай»: там с пятницы очередь фур выросла с 500 до 540.
Есть скопления фур и перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») и латвийским «Патерниеки» («Григоровщина») — 430 и 170 машин.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.