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ГПК: за выходные очередь легковушек в Польшу выросла почти в 2 раза

Самое большое скопление грузовых автомобилей зарегистрировано на литовском направлении — в пункте пропуска «Каменный Лог».

Источник: Telegram / ГПК Беларуси

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Очередь легковых автомобилей, ожидающих въезда на территорию Польши, за минувшие выходные на границе увеличилась почти в два раза, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»), который является единственным для проезда легковых авто, в очереди стоят 1025 машин и 35 автобусов.

При этом утром в пятницу, 21 марта, выезда в Польшу ждали 570 машин, а очередь автобусов отсутствовала вовсе.

«Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 39% авто от нормы», — сказали в комитете.

По данным ГПК, очередь легкового транспорта есть и на литовском направлении: перед ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») въезда ждут 70 и 50 легковушек соответственно.

Самый загруженный маршрут для грузового транспорта на пути в ЕС — это «Мядининкай»: там с пятницы очередь фур выросла с 500 до 540.

Есть скопления фур и перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») и латвийским «Патерниеки» («Григоровщина») — 430 и 170 машин.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.