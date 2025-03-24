Вениамин Кондратьев посетил нефтеперерабатывающий завод в Северском районе

В торжественной церемонии также участвовали председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и президент АО «Группа САФМАР» Михаил Гуцериев.
Вениамин Кондратьев отметил, что модернизация Афипского НПЗ проходила при активной поддержке Правительства Российской Федерации.
За последние шесть лет основные мощности предприятия были существенно увеличены.
Теперь же завод первым в Краснодарском крае и Северном Кавказе начнет выпускать востребованное на внутреннем и зарубежном рынках дизельное топливо 5 экологического класса.
— Это первая часть большого проекта по производству качественного топлива пятого экологического класса, — сказал Вениамин Кондратьев.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это важное событие для развития нефтеперерабатывающей отрасли и всей экономики региона.
Комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 3 млн тонн в год — современный высокотехнологичный проект, в котором используют передовые технологии нефтепереработки.
В состав комплекса входят установка гидрокрекинга вакуумного газойля, производства водорода и элементарной серы, стабилизации бензина, объекты общезаводского хозяйства.
После торжественного открытия Вениамин Кондратьев и Александр Новак провели рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития Краснодарского края, меры по повышению надежности работы энергетического комплекса и объектов ТЭК.
Затронули и вопрос строительства новых энергомощностей и модернизации действующих в условиях экономического роста и увеличения потребления энергии в нашем регионе.