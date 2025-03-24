26 марта в Казани пройдет XXXVII сессия городской Думы

В числе обсуждаемых тем значатся вопросы о Годе защитника Отечества, а также подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Также обсудят исполнение городского бюджета за 2024 год и внесение изменений в решение Казгордумы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Среди остальных тем:
Об Общественном совете муниципального образования города Казани;
О внесении изменений в решение Казанского Совета народных депутатов от 30.03.2005 № 2−23 «О должностном знаке Мэра Казани»;
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Казанской городской Думы;
Об итогах работы за I квартал 2025 года;
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальных зон — зоны многоэтажной жилой застройки (Ж4) (контур № 45), зоны природных территорий (Р1) (контур № 87) и подзоны улично-дорожной сети (УДС);
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны — зоны размещения объектов общественно-делового назначения (ОД);
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС).
Заседание запланировано на 11:00.