Комитет ОКН Ростовской области возглавила зампредседателя Ирина Коробова

Указ о назначении подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Ирина Коробова родилась в Ростове-на-Дону и имеет значительный опыт работы в сфере культуры. С 2004 года она занимала должность начальника отдела в региональном государственном учреждении «Донское наследие», затем возглавляла подразделение министерства культуры Ростовской области по охране объектов культурного наследия.