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Комитет ОКН Ростовской области возглавила зампредседателя Ирина Коробова

В Ростовской области новым главой Комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН) назначена Ирина Коробова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Указ о назначении подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Ирина Коробова родилась в Ростове-на-Дону и имеет значительный опыт работы в сфере культуры. С 2004 года она занимала должность начальника отдела в региональном государственном учреждении «Донское наследие», затем возглавляла подразделение министерства культуры Ростовской области по охране объектов культурного наследия.

С 2018 года Ирина Коробова работала заместителем председателя комитета по охране ОКН.

«Ирина Коробова окончила Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности “Юриспруденция”. Практически вся ее трудовая деятельность связана с охраной объектов культуры и истории», — сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

В январе 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Грунского. Это произошло по причине истечения срока служебного контракта.